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ПОЛІТИКА

Орбан: Вступ України до ЄС зруйнує угорську економіку

02 травня 2025, 15:42
Орбан: Вступ України до ЄС зруйнує угорську економіку
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Орбан назвав значною проблемою, що ЄС нібито повинен утримувати мільйонну українську армію.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що членство України в ЄС невигідне для його країни, оскільки загрожує угорській економіці.

Про це він сказав в ефірі радіо Kossuth Magyar Nemzet.

Орбан заявив, що Угорщина втратила кілька мільярдів євро за три роки через війну. За словами прем'єр-міністра, країна не мала б таких економічних проблем, якби гроші, надіслані Україні, були в європейській економіці.

"Однак європейські лідери продовжують прагнути війни і підтримувати Україну навіть проти волі американського керівництва. Ми не можемо фінансувати і підтримувати Україну та українську армію без Сполучених Штатів", – заявив Орбан.

Віктор Орбан назвав значною проблемою, що ЄС нібито повинен утримувати мільйонну українську армію.

"Гроші, які вони хочуть витратити там, ми могли б витратити і вдома. Вони везуть гроші, в тому числі і наші, в Україну тачками", – заявив угорський прем'єр.

Він нагадав, що у Єврокомісії оголосили про наміри прийняти Україну в ЄС до 2030 року.

"Європейська народна партія, материнська партія партії "Тиса", хоче ввести Україну до ЄС, що зруйнує угорську економіку", – підкреслив він, маючи на увазі політсилу свого головного політичного суперника Петера Мадяра.

Віктор Орбан закликав усіх висловити свою думку щодо вступу України до ЄС і взяти участь в опитуванні про членство України, яке організував його уряд.

"У Брюсселі вважають, що для фінансування України потрібно взяти величезну спільну позику, тому що лідери ЄС знають, що самостійно не в змозі підтримати Україну", – пояснив угорський прем'єр-міністр. Він наголосив, що зараз необхідно не допустити занурення Європи в борги.

"Є країни, великі компанії яких вже працюють в Україні, і більша частина грошей потрапить саме до цих компаній", – звернув увагу він. Орбан нагадав, що коли Угорщина вступила до ЄС, частина грошей, що належала країні, пішла іноземним компаніям.

"Якби це було вигідно угорцям, вони б підтримали членство України, але наша країна заплатила б за вступ України додаткову ціну", – вказав Орбан.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і його колега зі Словаччини Роберт Фіцо звернулися до Європейського Союзу із закликом не скасовувати одностайний принцип ухвалення рішень. Вони не хочуть, щоб блок обійшов вето Будапешта на вступ України до ЄС.

Віктор ОрбанЄвросоюзвійна в Україні

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