Орбан зізнався, чому погодився на виділення допомоги Україні

Угорський прем'єр Віктор Орбан пояснив, як погодився на виділення Україні 50 млрд євро від ЄС.

За словами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, він погодився зняти вето з виділення пакета допомоги через те, що "був у глухому куті".

Про це Орбан заявив в ефірі радіостанції "Kossuth".

"Я був у глухому куті. Якби ця угода не була досягнута та Угорщина продовжувала б використовувати своє право вето, тоді 26 країн-членів погодилися б направити гроші в Україну і забрали б кошти, призначені для Угорщини, і відправили б їх також в Україну — чому б це було добре?" — сказав угорський прем'єр.

Водночас Орбан вкотре наголосив, що між Україною та рф мають розпочатися мирні переговори.

"Час на боці росіян, і чим довше триває війна, тим більше людей гине", — заявив прем'єр-міністр Угорщини.

Нагадаємо, що 1 лютого, лідери Європейського Союзу досягли угоди про надання Україні допомоги у розмірі 50 мільярдів євро після того, як деякі лідери переконали єдиного противника, прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, скасувати своє вето.