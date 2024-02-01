Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Євросоюз узгодив компроміси з Угорщиною для фінансової допомоги Україні на €50 млрд

01 лютого 2024, 15:15
Євросоюз узгодив компроміси з Угорщиною для фінансової допомоги Україні на €50 млрд
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Згоди вдалось досягти після зустрічей з невеликими групами лідерів ЄС.

Лідери Європейського Союзу домовились про декілька компромісів із Угорщиною, щоб погодити фінансову підтримку України на €50 мільярдів і запобігти вето з боку премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це пише Politico.

Європейська комісія публікуватиме щорічний звіт про використання фінансової допомоги, а Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо впровадження програми, аби надати рекомендації щодо використання коштів. Також у разі потреби через два роки Єврокомісія може провести перегляд витрат, але за це буде голосування.

До проєкту висновків також додали рядок, що відсилає до висновків Європейської Ради від грудня 2020 року. Так гарантуватимуть, що оцінка верховенства права в Угорщині буде справедливою та обʼєктивною.

У Брюсселі вважають ці поступки незначними, оскільки лідери країн-членів уникнули сценарію, за якого Орбан мав би можливість щорічно накладати вето на фінансування для України. Проте Орбан може проголосити про це рішення як про «перемогу Угорщини», заявивши, що Угорщина домоглася включення перегляду допомоги Україні.

Згоди вдалось досягти після зустрічей з невеликими групами лідерів ЄС. Глава Євроради Шарль Мішель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн разом з лідерами Франції, Німеччини та Італії провели приватну зустріч з Віктором Орбаном, а потім до зустрічі приєдналися інші лідери, зокрема, премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте, премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск і премʼєр-міністр Бельгії Александр Де Кроо.

Сьогодні 1 лютого всі 27 країн членів Євросоюзу погодилися на надання Україні €50 млрд, повідомив президент Євроради Шарль Мішель.

ОрбанЄСдопомога Україні

Останні матеріали

Чи спровокує штучний інтелект нові війни? Китай та Північна Корея покладаються на ШІ у стратегічному плануванні – Hudson Institute
Технології
Чи спровокує штучний інтелект нові війни? Китай та Північна Корея покладаються на ШІ у стратегічному плануванні – Hudson Institute
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 16:38
У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico
Політика
У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 11:32
Немає патової ситуації. Вибори в США і три можливі сценарії розвитку війни у 2024 році – Густав Грессель
Політика
Немає патової ситуації. Вибори в США і три можливі сценарії розвитку війни у 2024 році – Густав Грессель
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 08:37
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Політика
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Переклад iPress – 31 січня 2024, 16:50
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Політика
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Переклад iPress – 31 січня 2024, 13:06
Як можна ефективно вбити російську нафтову економіку. Та поставити росію на коліна – Андерс Аслунд
Бізнес & Фінанси
Як можна ефективно вбити російську нафтову економіку. Та поставити росію на коліна – Андерс Аслунд
Переклад iPress – 31 січня 2024, 08:28
Утримувати, розбудовувати та завдавати удару. Візія відновлення переваги України у 2024 році – військові аналітики
Технології
Утримувати, розбудовувати та завдавати удару. Візія відновлення переваги України у 2024 році – військові аналітики
Переклад iPress – 30 січня 2024, 16:34
Українцям поки вдається відбивати атаки росіян на Авдіївку. Але російські війська тиснуть майже скрізь – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українцям поки вдається відбивати атаки росіян на Авдіївку. Але російські війська тиснуть майже скрізь – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 січня 2024, 12:11
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється