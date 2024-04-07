Орбан зрадів перемозі свого однодумця на виборах у Словаччині

Орбан назвав вибір словаків "великою перемогою для прихильників миру по всій Європі".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав із перемогою на президентських виборах у Словаччині Петера Пеллегріні, коаліційного партнера проросійського прем’єра Роберта Фіцо.

Про це політик написав у Х (Twitter).

Орбан порадів перемозі антиукраїнського посадовця.

"Велика перемога для народу Словаччини та велика перемога для прихильників миру по всій Європі!", – написав він.

Нагадаємо, що в суботу, 6 квітня, кандидат від лівого націоналістичного уряду Словаччини Петер Пеллегріні переміг на президентських виборах, зміцнивши контроль над країною проросійського прем’єр-міністра Роберта Фіцо.