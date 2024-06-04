Орбан зробив нову заяву щодо війни в Україні

Угорщина нібито "єдина країна ЄС, громадяни якої гинуть в Україні".

Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщини єдина країна ЄС, громадяни якої гинуть на війні в Україні.

Про це Орбан сказав в інтерв'ю італійській газеті II Giornale.

Прем'єр-міністр Угорщини пояснив, що в Україні є угорські громадяни з мадярської меншини, які воюють на боці української армії.

"Угорщина межує з Україною, це не просто війна, а на нашому кордоні. В Україні є угорські громадяни угорської меншини, які воюють з українською армією і втрачають життя, ми єдина країна ЄС, громадяни якої втрачають життя в Україні. Війну почала росія, у цьому немає жодних сумнівів, але ми повинні поставити собі питання, як діяти. Ми перебуваємо на роздоріжжі: або ізолювати конфлікт і знайти дипломатичний шлях, або заглиблюватися у війну", – зазначив угорський прем'єр.

Орбан також занепокоєний тим, що союзники дозволили Україні завдавати ударів по території рф західною зброєю. Він вважає, що це спричинить "сильну реакцію росії".

"Якщо ми дозволимо Україні завдати удару по росії зброєю, яку також постачає Італія, це матиме наслідки у вигляді сильної реакціїросії, і ризик втручання НАТО опиниться за один крок", – сказав він.