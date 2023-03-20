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ПОЛІТИКА

Ордер на арешт путіна має довічний термін – головний прокурор МКС

20 березня 2023, 14:07
Ордер на арешт путіна має довічний термін – головний прокурор МКС
Фото: reuters
Ордер можуть відкликати лише тоді, коли президент рф постане перед судом.

Ордери на арешт російського диктатора володимира путіна й уповноваженої з прав дитини в росії Марії Львови-Бєлової діятимуть до кінця їх життя, допоки вони не предстануть перед судом.

Про це розповів прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, пише BBC.

За словами Хана, спочатку суд планував тримати ордери на арешт у таємниці, але вирішив оприлюднити їх, щоб спробувати зупинити подальші злочини. Як відзначив прокурор, "З дітьми не можна поводитися як з військовою здобиччю, їх не можна депортувати".

"Він залишатиметься передбачуваним злочинцем до тих пір, поки не постане перед судом, або поки його не передадуть до суду і не виправдають. Це здається вкрай малоймовірним, тому він залишиться передбачуваним злочинцем до кінця свого життя", - сказав він.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна через звинувачення у депортації українців.

війнаМКСарешт путіна

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