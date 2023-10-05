Ось чому Україна потребує нашої допомоги – Естонія про удар рф по Харківщині

Естонський президент Алар Каріс засудив удар армії рф по селу Гроза Куп’янського району Харківської області.

Алар Каріс назвав обстріл росією цивільних людей на Харківщині "абсолютно жахливим".

Про це президент написав в X (Twitter).

"Убивати мирних жителів – жалюгідно. За кожним злочином має бути покарання. Такі трагедії підтверджують, що Україна продовжує потребувати допомоги та підтримки", - йдеться в дописі.