Ось чому Україна потребує нашої допомоги – Естонія про удар рф по Харківщині
05 жовтня 2023, 19:03
Zelenskiy / Official
Естонський президент Алар Каріс засудив удар армії рф по селу Гроза Куп’янського району Харківської області.
Алар Каріс назвав обстріл росією цивільних людей на Харківщині "абсолютно жахливим".
Про це президент написав в X (Twitter).
"Убивати мирних жителів – жалюгідно. За кожним злочином має бути покарання. Такі трагедії підтверджують, що Україна продовжує потребувати допомоги та підтримки", - йдеться в дописі.Ми повіломляли, що сьогодні після обіду армія рф вдарила по Харківщині: відомо про 51 загиблого.