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"Ощадбанк" видав $22 млн кредиту фірмам бізнесменів у розшуку

Cуд у рамках кримінального провадження надав Службі безпеки тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні банку
Державний "Ощадбанк" видав у кредит 22 мільйона доларів фірмам, які входять до складу "Агроінвестгруп" Миколи Кучеренка, який разом із сином Віталієм переховуються від правоохоронних органів за межами України.
"Ощадбанк" видав $22 млн кредиту фірмам бізнесменів у розшуку Фото: forbes.ua

Доступ надали до договорів кредитної лінії, укладеними між "Ощадбанком" і Іст Оілс Україна, до іпотечних і договорів застави, поруки, яким дані кредити були забезпечені; протоколам засідання кредитного комітету банку, рішенням про узгодження і видачі позик, повідомляє Finbalance із посиланням на постанову Шевченківського райсуду Києва.

За даними СБУ, із жовтня 2018 року по січень 2019-го посадові особи низки компаній, що входять до складу "Агроінвестгруп", за вказівкою двох фактичних власників вивозили зерно з державного "Аграрного фонду" на окуповану територію Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Там вони перепродували зерно за значно завищеними цінами.

Продаж було налагоджено через створені ними підприємства, зареєстровані на непідконтрольній владою України території ОРДЛО.

Таким чином здійснювалося фінансування діяльності терористичних організацій ДНР і ЛНР, зазначили в СБУ.

Всього на елеваторах підприємств "Агроінвестгруп" зберігалося понад 22 тис. тонн зернових "Аграрного фонду" загальною вартістю до 200 млн грн.

Нагадаємо, власника "Агроінвестгруп" оголосили в розшук. Батька і сина розшукують у зв'язку з присвоєнням і розтратою чужого майна.

Зазначимо, "Аграрний фонд" заснований в 2013 році, власником 100% акцій товариства є держава в особі Міністерства аграрної політики та продовольства.

Основний вид діяльності - закупівля зернових за форвардними контрактами, продаж мінеральних добрив.

"Аграрний фонд" входить до топ-10 найбільш прибуткових державних підприємств агросектору.

Протягом 2016-2018 років ПАТ "Аграрний фонд" сплатив державі 211,5 млн грн дивідендів.

 
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13 05 2019 12:43
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