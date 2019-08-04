Власника "Агроінвестгруп" оголосили в розшук

Батька і сина розшукують у зв'язку з присвоєнням і розтратою чужого майна

Нацполіція оголосила в розшук власника холдингу "Агроінвестгруп" Миколу Кучеренка та його сина Віталія.

Згідно з розшуковим обліком, суд дозволив затримати Миколу і Віталія Кучеренків з метою приводу, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані сайту МВС.

Батька і сина розшукують у зв'язку з присвоєнням і розтратою чужого майна.

Їм загрожує від 7 до 12 років в’язниці з конфіскацією майна і забороною займатися певною діяльністю протягом трьох років.

За даними в єдиному судовому реєстрі, позови проти "Агроінвестгруп" подали низка аграрних компаній, зокрема міжнародні трейдери Soufflet, Bunge, Quadra Commodities, а також "Дельта Вілмар", "Греін Експорт", банки ТАСкомбанк і Райфайзен Банк Аваль.

Нагадаємо, у лютому в "Аграрному фонді" заявили про можливе розкрадання зерна. Повідомлялося, що охорона шести елеваторів, які належать до групи компаній ТОВ "Агроінвестгруп", не допустила співробітників ПАТ "Аграрний фонд" на територію підприємств для планової перевірки.

У підприємстві додали, що невідомі завантажують зерно, яке, ймовірно, належить "Аграрному фонду" та зберігається на шести елеваторах – "Березівський", "Білгород-Дністровський", "Ізмаїльський", "Раухівський", "Аліягський" та "Заплазький".

Відзначалося, що в разі привласнення, розтрати або крадіжки зерна державі буде завдано збитків у розмірі близько 200 мільйонів гривень.

"Аграрний фонд" подав заяву до поліції з проханням розпочати досудове розслідування, "оскільки вчинені дії мають ознаки кримінального правопорушення".

Пізніше Нацполіція відкрила кримінальне провадження за фактом розкрадання майна посадовими особами "Агроінвестгруп".