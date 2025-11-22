Україна оголосила в розшук Міндіча та Цукермана, яких підозрюють у "відкатах" в "Енергоатомі"

Бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, яких правоохоронці підозрюють у вчиненні корупційних злочинів у сфері енергетики, оголосили в розшук.

За даними правоохоронців, датою зникнення двох фігурантів вважається 20 листопада.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 10 листопада заявило про проведення масштабної операції "Мідас" із викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" розміром від 10% до 15% вартості контрактів. Зокрема, контрагенти мали заплатити, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або втрати статусу постачальника.

Гроші легалізували через окремий офіс у Києві, що належав родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, кажуть правоохоронці. Прокурор Спеціалізованої прокуратури повідомив, що співорганізаторами схеми були бізнесмени Олександр Цукерман (Шеф) та Тимур Міндіч (Карлсон) — останній відомий як наближений до президента Зеленського.