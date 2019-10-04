Оштрафовані облгази Фірташа не припинили донарахування у платіжках
"Облгази проігнорували рішення НКРЕКП та продовжують нараховувати споживачам зайві обсяги газу. Вінницька, Волинська, Закарпатська, Запорізька, Чернігівська - це неповний перелік областей, з яких надходить чергова хвиля скарг споживачів", - написав Хабатюк на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Економічна правда".
Він підкреслив, що всі вони входять до групи РГК Дмитра Фірташа.
За інформацією Хабатюка, у рахунках за березень не тільки не було зроблено перерахунку з жовтня минулого року, як того вимагала НКРЕКП, а й знову донараховані обсяги за березень.
"НКРЕКП зобов'язане провести чергову перевірку та підтвердити факт ігнорування облгазами рішень регулятора. Але Верховна Рада не може стояти осторонь, бо, на жаль, у регулятора за законом про ринок газу та про сам регулятор обмежені повноваження. Це питання енергобезпеки!" - додав Хабатюк.
Нагадаємо, що Барвінківський районний суд Харківської області заборонив компанії "Харківгаз", яка належить до групи "РГК" Дмитра Фірташа, донараховувати споживачам додаткові обсяги спожитого газу за "приведення обсягів газу до стандартних умов".
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