Основні кейси підкупу виборців стосуються Порошенка та Тимошенко, - Аваков
"За час усього моніторингу вони стосуються всього чотирьох кандидатів на пост президента України - Порошенка, Тимошенко, Тарути та Гриценка", - заявив Аваков під час зустрічі з представниками Національного Демінституту та Світового конгресу українців, повідомляє прес-служба МВС.
За його словами, інформація стосовно Анатолія Гриценка не підтвердилася та кримінальні справи закрили.
"Стосовно Тарути - був встановлений факт в одному з округів у місті Одеса. Зараз триває розслідування кримінального провадження і, швидше за все, там буде звинувачення", - додав він.
Міністр розповів, що Тарута сам прийшов у міністерство та "просив розслідувати цей факт до кінця".
При цьому Аваков сказав, що основні кейси підкупу виборців стосуються Порошенка та Тимошенко.
"Співвідношення кримінальних проваджень розпочатих за повідомленнями про факти підкупу виборців таке: близько 60% стосуються кандидата Порошенка і 40 % - Тимошенко", - повідомив міністр.
Аваков сказав, що найбільший ризик має система "сітки" кандидата від влади, натякаючи на чинного президента Порошенка.
"Вона, за зверненнями заявників, поширена по всій країні. Нас "завалили" величезною кількістю доказів, зокрема, фото та відео, як дрібних порушень, так і суттєвих. Більшість справ тривалі у розслідуванні та, швидше за все, будуть завершені вже після виборів", - пояснив він.
Загалом, за словами Авакова, з початку виборчої кампанії поліція зареєструвала 4294 звернення, пов'язані з виборами, відкрито 299 кримінальних проваджень і складено 633 адміністративні протоколи.
Нагадаємо, що заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Сергій Березенко фігурує у кримінальних провадженнях щодо порушення виборчого законодавства за зверненням кандидатів у президенти Юлії Тимошенко та Анатолія Гриценка.
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