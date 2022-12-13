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Особливості ставок на ігри плей-офф чемпіонату світу з футболу

13 грудня 2022, 11:55
Особливості ставок на ігри плей-офф чемпіонату світу з футболу

З 20 листопада по 18 грудня в Катарі проходить 22-ий Чемпіонат світу з футболу. З 3 грудня на турнірі розпочалися матчі «на виліт». До стадії плей-офф потрапила половина з 32-ох національних збірних, які розпочинали мундіаль з групового етапу. 16 щасливчиків утворили пари ⅛ фіналу. Формат проведення змагань змінився, а отже з'явилася й певна специфіка щодо оформлення інтерактивних парі на ці матчі.

Розберемо ключові моменти, як робити ставки на плей офф ЧС 2022 з футболу в букмекерській компанії Parimatch. Розглянемо, які турнірні особливості стадії плей-офф впливають на бетінговий розпис подій та як це вигідно використати при оформленні спортивного парі.

Специфіка матчів плей-офф ЧС-2022 з футболу

Коли йдеться про поєдинки «на виліт» на чемпіонаті світу з футболу, вступає в силу правило, за яким нічийний результат неможливий. Якщо основний час завершується нічиєю, призначається два додаткових тайми по 15 хвилин. Якщо ж і вони не виявлять переможця, то доля путівки в наступний раунд або ж трофею вирішується в серії післяматчевих пенальті.

Зверніть увагу, що в розписі матчів плей-офф на сайті БК Паріматч є стандартний варіант ставки П1-Х-П2, тобто передбачається нічия. Цей ринок стосується виключно основного часу гри. Те ж саме відноситься й до типу парі «Подвійний шанс». Паралельно ж приймаються ставки типу «Команда 1 чи 2 пройде до наступної стадії». Даний маркет вже охоплює результат з врахуванням овертаймів та післяматчевих одинадцятиметрових.

Також важливо звернути увагу на те, що маркети «Фора» й «Тотал» розраховуються за результатом основного часу. Наприклад, гравець поставив на ТБ 2.5. Два тайми завершилися нічиєю 1:1, а в овертаймі один з суперників забив м'яч і переміг. Голів в матчі три, але тотал програє, адже в основний час було лише два взяття воріт.

Висновок: Уважно вивчайте розпис поєдинків плей-офф та з'ясовуйте, який з маркетів стосується лише основного часу, а який розповсюджується й на додаткові п'ятнадцятихвилинки і серії пенальті. Якщо в чомусь не впевнені, зверніться до операторів служби підтримки Parimatch та задайте відповідне питання.

Як робити ставки на плей-офф ЧС 2022 з футболу на сайті Паріматч

Для створення аккаунту можна скористатися інтерфейсом офіційного порталу букмекера, його мобільною версією чи додатком для Android, iOS.

Після поповнення ігрового балансу, оформлюйте ставки за таким алгоритмом:

  • нажміть «Найближчі матчі» в верхньому горизонтальному меню;
  • виберіть категорію «Чемпіонат світу»;
  • натисніть «Плей-офф» та оберіть в списку, що з'явиться необхідний поєдинок;
  • вивчіть розпис та оберіть варіант парі й коефіцієнт, що відповідає вашому прогнозу;
  • вкажіть суму ставки в квитанції та підтвердіть оформлення парі.

В заголовку розпису кожної гри є вкладка «Аналітика» від експертів Паріматч. Користуйтеся інформацією даного розділу для пошуку вдалих прогнозів.

 

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