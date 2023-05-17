Останнє судно залишає Україну: доля "зернової угоди" в руках росії

Останнє судно має залишити порт України у рамках угоди.

У МЗС України сумніваються у продовженні угоди щодо експорту зерна.

Сьогодні, 17 травня, за день до завершення угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем, росія може вийти з угоди. Останнє судно має залишити порт України у рамках угоди.

Про це пише Reuters із посиланням на представника ООН.

Хоча минулого тижня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що, на його думку, угода може бути продовжена щонайменше ще на два місяці.

У МЗС України раніше заявили, що після переговорів ситуація не змінилася і є "досить суперечлива інформація про зернову угоду та можливість її продовження". При цьому назвали вихід росії з угоди "можливим".

Раніше повідомлялося, що ООН не має запасного плану на випадок, якщо росія вийде із зернової угоди. Про це заявив речник ООН Стефан Дюжаррик у відповідь на питання про те, що станеться, якщо росія здійснить погрози вийти з угоди 18 травня.