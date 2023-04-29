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Ракетним ударом росія пробувала перехопити військові поставки — Британська розвідка

29 квітня 2023, 11:43
Ракетним ударом росія пробувала перехопити військові поставки — Британська розвідка
Вчорашня атака була першим масованим ударом росії з початку березня.

ЗСУ збили більшість ракет, але мінімум 25 мирних жителів загинули, серед яких 5 дітей.Це говорить про відхід росії від використання ударів великої дальності. Ракет застосовано менше, ніж звимку, і навряд чи атака була спрямована на енергетичну інфраструктуру України, вважають британські військові.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії в Twitter.

"Ці атаки дозволяють припускати зміну підходу у тому, як Росія використовує удари на далекі відстані. У цій хвилі було менше ракет, ніж під час зимових атак, і вона навряд чи була спрямована проти української енергетичної інфраструктури. Є реалістична ймовірність, що РФ намагалася поцілити у резервні підрозділи чи озброєння, яке нещодавно передали Україні", – йдеться в твітті.

Вчора росія здійснила черговий ракетний обстріл України: подробиці нічної атаки.

Росіябританська розвідкаракетна атака

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