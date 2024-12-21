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ПОЛІТИКА

Остін і Пісторіус обговорили підтримку України та формат "Рамштайн"

21 грудня 2024, 16:29
Остін і Пісторіус обговорили підтримку України та формат
Фото: ЕРА
Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

У п'ятницю, 20 грудня, міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Сторони обговорили підтримку України та майбутню зустріч у форматі "Рамштайн".

Про це йдеться на сайті Пентагону.

"Ллойд Остін провів сьогодні телефонну розмову зі своїм німецьким колегою... Борисом Пісторіусом, щоб обговорити продовження підтримки України та майбутню Контактну групу з оборони України, заплановану на січень", - ідеться в повідомленні.

Прессекретар Пентагону Пет Райдер додав, що міністр Остін висловив вдячність за керівництво міністра Пісторіуса та суттєву безпекову допомогу Німеччини для України, яка триває.

Райдер уточнив, що дзвінок відбувся вранці, до подій у Магдебурзі. Йдеться про німецьке місто, де вчора автомобіль в'їхав у натовп людей на Різдвяному ярмарку, внаслідок чого було багато постраждалих.

"Наші серця з народом Німеччини у зв'язку з цією трагедією", - резюмував прес-секретар Пентагону.

У п’ятницю, 20 грудня, на різдвяному ярмарку в Магдебургу водій на авто в'їхав у натовп людей.

Рамштайнпідтримка УкраїниЛлойд ОстінБорис Пісторіус

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