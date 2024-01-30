Остін і Столтенберг обговорили збільшення виробництва зброї для допомоги Україні

Співрозмовники підкреслили важливість збереження єдності НАТО у питанні підтримки України.

Голова Міністерства оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, на якій обговорили критичну необхідність швидкого збільшення оборонного виробництва для потреб України.

Про це інформує пресслужба Міноборони США.

"Кожен відзначив критичність швидкого збільшення оборонного виробництва для продовження підтримки України, поповнення запасів боєприпасів і обладнання Альянсу та задоволення підвищених вимог оборонних планів, прийнятих на Вільнюському саміті", - йдеться у повідомленні.

Співрозмовники підкреслили важливість збереження єдності НАТО та обговорили постійну підтримку Альянсу для України.

Крім того, Остін та Столтенберг обговорили ситуації з безпекою на Близькому Сході, зокрема, висловивши обурення та скорботу через загибель і поранення американських військових у Йорданії.

Також голова Пентагону та НАТО підтвердили підтримку заявки Швеції на членство в НАТО.