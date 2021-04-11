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Освітній омбудсмен: Давайте припиняти ганебну практику витягування грошей з батьківських кишень

Коли батьки власним коштом, наприклад, роблять ремонти в школах, це незаконно і може бути небезпечно, оскільки все має відповідати технічним нормам
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов закликає місцеву владу припинити практику залучення коштів батьків на те, що має фінансуватися за рахунок місцевого бюджету та освітньої субвенції.
Освітній омбудсмен: Давайте припиняти ганебну практику витягування грошей з батьківських кишень Фото: ukranews.com

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Шановні голови територіальних громад, управління освіти, давайте припиняти ганебну практику витягування грошей з батьківських кишень на те, що має фінансуватися за рахунок місцевого бюджету та освітньої субвенції", - сказав Горбачов на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпечна громада" у четвер у Києві.

Він наголосив, що коли батьки власним коштом, наприклад, роблять ремонти в школах, це незаконно і може бути небезпечно, оскільки все має відповідати технічним нормам.

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04 11 2021 16:54
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