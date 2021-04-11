CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОсвітній омбудсмен Сергій Горбачов закликає місцеву владу припинити практику залучення коштів батьків на те, що має фінансуватися за рахунок місцевого бюджету та освітньої субвенції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Освітній омбудсмен: Давайте припиняти ганебну практику витягування грошей з батьківських кишень
Коли батьки власним коштом, наприклад, роблять ремонти в школах, це незаконно і може бути небезпечно, оскільки все має відповідати технічним нормам
Фото: ukranews.com
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Шановні голови територіальних громад, управління освіти, давайте припиняти ганебну практику витягування грошей з батьківських кишень на те, що має фінансуватися за рахунок місцевого бюджету та освітньої субвенції", - сказав Горбачов на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпечна громада" у четвер у Києві.
Він наголосив, що коли батьки власним коштом, наприклад, роблять ремонти в школах, це незаконно і може бути небезпечно, оскільки все має відповідати технічним нормам.
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04 11 2021 16:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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