Отруєння Скрипалів: журналісти-розслідувачі розповіли про роль третього підозрюваного

Дениса Сергєєва може бути звання генерал-майора, він служить у Головному управлінні Генштабу російського Міністерства оборони

Третій підозрюваний в отруєнні ексрозвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії Денис Сергєєв, якого раніше називали офіцером російської розвідки під вигаданим ім'ям Сергій Федотов, міг керувати діями інших двох підозрюваних із Лондона.

У матеріалі йдеться, що у Дениса Сергєєва може бути звання генерал-майора, він служить у Головному управлінні Генштабу російського Міністерства оборони, повідомляє "Громадське".

Незалежні джерела підтвердили журналістам ВВС, що він був керівником інших двох підозрюваних Мішкіна і Чепіги і під час перебування в Лондоні та зв'язувався з офіцерами більш високого рангу, які перебували у Москві.

Денис Сергєєв прибув у лондонський аеропорт Хітроу 2 березня, 4 березня він полетів із міста - день, коли і відбулося отруєння Скрипалів. Імовірний співробітник ГРУ жив у британській столиці поруч із вокзалом Паддінгтон.

ВВС зіставили дані білінгу телефону Сергєєва з інформацією поліції про переміщення двох інших підозрюваних Мішкіна і Чепіги під вигаданими іменами Руслана Боширова і Олександра Петрова. Розслідувачі стверджують, що в цей день у Сергєєва був час на зустріч із ними. Після цього Боширов і Петров поїхали у Солсбері.

Джерела ВВС припускають, що єдиний номер, на який дзвонив Сергєєв, міг належати його зв'язному з російської розвідки. Номер відображався під назвою "Амір-Москва" і зареєстрований на звичайну сім-карту, однак не був пов'язаний ні з однією з веж мобільного зв'язку та протягом кількох років нікому не належав.

У Лондоні Сергєєв відповів на десять дзвінків з цього номера, сам набрав номер лише одного разу - перед своїм від'їздом з вокзалу Паддінгтон 4 березня.

Інформація Bellingcat показує, що Сергєєв бував в Британії і раніше - в 2016 та 2017 роках. Причому в 2017-му він знаходився в країні в той же час, що і Мішкін. Слідчі вважають, що саме тоді сформувався план щодо отруєння Скрипаля.

І хоча існують дані, що свідчать про тривале спостереження за Скрипалями, а також про те, що операція у Солсбері була запланована заздалегідь, з білінгів Сергєєва видно, що квитки у Лондон він купував в останній момент. Bellingcat вказує, що 1 березня Сергєєв "гарячково телефонував турагентам", щоб забронювати рейс.

Нагадаємо, що у посольстві Російської Федерації в Лондоні стверджують: заява глави секретної лабораторії міністерства оборони Великобританії в Портон-Дауні Гері Ейткенхеда підтверджує, що на цьому об'єкті розробляють отруйні речовини.