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Отруєння Скрипалів: журналісти-розслідувачі розповіли про роль третього підозрюваного

Дениса Сергєєва може бути звання генерал-майора, він служить у Головному управлінні Генштабу російського Міністерства оборони
Третій підозрюваний в отруєнні ексрозвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії Денис Сергєєв, якого раніше називали офіцером російської розвідки під вигаданим ім'ям Сергій Федотов, міг керувати діями інших двох підозрюваних із Лондона.
Отруєння Скрипалів: журналісти-розслідувачі розповіли про роль третього підозрюваного Фото з вільних джерел

У матеріалі йдеться, що у Дениса Сергєєва може бути звання генерал-майора, він служить у Головному управлінні Генштабу російського Міністерства оборони, повідомляє "Громадське".

Незалежні джерела підтвердили журналістам ВВС, що він був керівником інших двох підозрюваних Мішкіна і Чепіги і під час перебування в Лондоні та зв'язувався з офіцерами більш високого рангу, які перебували у Москві.

Денис Сергєєв прибув у лондонський аеропорт Хітроу 2 березня, 4 березня він полетів із міста - день, коли і відбулося отруєння Скрипалів. Імовірний співробітник ГРУ жив у британській столиці поруч із вокзалом Паддінгтон.

ВВС зіставили дані білінгу телефону Сергєєва з інформацією поліції про переміщення двох інших підозрюваних Мішкіна і Чепіги під вигаданими іменами Руслана Боширова і Олександра Петрова. Розслідувачі стверджують, що в цей день у Сергєєва був час на зустріч із ними. Після цього Боширов і Петров поїхали у Солсбері.

Джерела ВВС припускають, що єдиний номер, на який дзвонив Сергєєв, міг належати його зв'язному з російської розвідки. Номер відображався під назвою "Амір-Москва" і зареєстрований на звичайну сім-карту, однак не був пов'язаний ні з однією з веж мобільного зв'язку та протягом кількох років нікому не належав.

У Лондоні Сергєєв відповів на десять дзвінків з цього номера, сам набрав номер лише одного разу - перед своїм від'їздом з вокзалу Паддінгтон 4 березня.

Інформація Bellingcat показує, що Сергєєв бував в Британії і раніше - в 2016 та 2017 роках. Причому в 2017-му він знаходився в країні в той же час, що і Мішкін. Слідчі вважають, що саме тоді сформувався план щодо отруєння Скрипаля.

І хоча існують дані, що свідчать про тривале спостереження за Скрипалями, а також про те, що операція у Солсбері була запланована заздалегідь, з білінгів Сергєєва видно, що квитки у Лондон він купував в останній момент. Bellingcat вказує, що 1 березня Сергєєв "гарячково телефонував турагентам", щоб забронювати рейс.

Нагадаємо, що у посольстві Російської Федерації в Лондоні стверджують: заява глави секретної лабораторії міністерства оборони Великобританії в Портон-Дауні Гері Ейткенхеда підтверджує, що на цьому об'єкті розробляють отруйні речовини.

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29 06 2019 11:40
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