Отримання Томосу про автокефалію цьогоріч внесуть у підручники з історії

У 2019 році друкуватимуть нові підручники з історії України, в які внесуть отримання Томосу про автокефалію УПЦ.

"Історія незалежної України вивчається в 11-у класі, якраз в цьому році ми друкуватимемо ці підручники. Щойно ми отримали Томос про автокефалію УПЦ, я дала доручення внести відповідні зміни до програми з історії України. Вчора було останнє засідання робочої групи, і протягом декількох тижнів ми затвердимо нову редакцію програми для 11-го класу наказом Міносвіти. Автори підручників, які друкуватимуться цього року, муситимуть це врахувати", - повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, інформує УНН.

За її словами, до квітня будуть надані докладні методичні рекомендації вчителям історії, щоб при вивченні цього періоду вони обов'язково висвітлили тему отримання Томосу про автокефалію УПЦ.

Що стосується зовнішнього незалежного оцінювання, то в сам тест ця тема увійде не раніше, ніж через два роки.

"Ми маємо непорушне правило, що у програму ЗНО вносяться зміни не пізніше, ніж за два роки до складання цього тестування. Тобто вже на початку 10-го класу випускники мають визначену програму ЗНО, за якою вони складатимуть тест. Отже, ми цьогоріч обов'язково внесемо зміни у програму ЗНО з історії, але чинними вони будуть лише для випускників, які закінчуватимуть 11-й клас у 2021 році", - розповіла Гриневич.

Нагадаємо, що 9 жовтня 2018 року у Стамбулі розпочалося засідання Синоду Константинопольського патріархату, на якому затвердили томос щодо автокефалії української православної церкви.

11 листопада Священний Синод Вселенської православної церкви більшістю голосів надав Томос Україні.

15 грудня на Надзвичайному об'єднавчому соборі в Києві представники трьох православних церков в Україні вибрали єдиного предстоятеля - Епіфанія (Думенка), який очолив новостворену Православну церкву України й отримає для неї томос про автокефалію від Вселенського патріархату.

У неділю, 6-го січня, Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.