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Отримав наказ від Коломойського, - Порошенко про звинувачення прокурора Кулика

За словами Президента, Кулик після повернення в Київ літав до Відня, де зустрівся з юристом Коломойського
Президент України Петро Порошенко заявив, що заступник глави департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ Костянтин Кулик "отримав наказ" від олігарха Ігоря Коломойського звинуватити його у втручанні у "справу Курченка".
Отримав наказ від Коломойського, - Порошенко про звинувачення прокурора Кулика Фото: з вільних джерел

"Справа у розслідування "справи Курченка", на яке посилається пан Кулик, ведеться дуже багато років. Ніяких рішень, ніяких розмов, тепер я вже знаю про це напевно, щодо підозр даними особам, про які він говорить, не було. Ви називали сьогодні Ложкіна, Філатова і Гонтареву", - сказав глава держави  в ефірі телеканалу "1+1".

"Ще місяць тому у пана Кулика ще не було ніяких думок з цього приводу. Аж до того, як він вирішив поїхати до Ізраїлю. Я не чіпаю легенду, яка була у зв'язку з цією поїздкою. Але ми маємо обґрунтовану інформацію, що пан Кулик під час своєї поїздки в Ізраїль зустрічався з оточенням власника цього каналу пана Коломойського.

І саме від нього пан Кулик отримав цей наказ. І саме там він прийняв рішення зрадити присязі і зрадити закону", - підкреслив він.

За його словами, Кулик після повернення в Київ літав до Відня, де зустрівся з юристом Коломойського.

"Там йому написали текст. І підготовлений групою прокурорів текст підозри прийняв рішення внести", - додав Порошенко.

Сам Кулик заявив, що під час засідань в Адміністрації президента, на яких він був присутній, Порошенко особисто впливав на хід "справи Курченка".

 

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12 04 2019 08:57
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