Оцінка вартості реконструкції та відновлення України зросла майже до $500 млрд

Раніше вартість оцінювалася в $411 млрд.

Світовий банк, Європейська комісія та ООН збільшили свої оцінки загальної вартості реконструкції та відновлення України до $486 млрд протягом наступного десятиліття.

Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначається у спільній заяві, лише у 2024 році країні знадобиться близько $15 млрд на першочергові пріоритети реконструкції та відновлення як на національному, так і місцевому рівні.

При цьому пріоритетом є відновлення житла, інфраструктури, послуг, енергетики та транспорту.

"Ми бачимо, що протягом останнього року потреби у реконструкції продовжували зростати. Основним ресурсом для відновлення України має стати конфіскація російських активів, заморожених на Заході. Нам потрібно почати цей процес вже цього року. Паралельно український уряд створює умови для залучення приватних інвестицій, які прискорять процес відновлення та трансформують нашу країну на шляху до ЄС", - заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За оцінками ЮНЕСКО, Україні знадобиться $9 млрд протягом 10 років, щоб відновити свою культуру і туристичний сектор. Дворічна війна з росією вже коштувала Києву понад $19,6 млрд у вигляді доходів від туризму.