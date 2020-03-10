"Овостар" створила з нідерландською JMMMTJL спільне підприємство REMEDIUM FOODS
Згідно з повідомленням "Інтерфакс-Україна", компанію на Варшавській фондовій біржі в п'ятницю, для виробництва і подальшої реалізації яєчних продуктів 30 вересня 2020 року відповідно до законодавства Нідерландів було створено і зареєстровано спільне підприємство REMEDIUM FOODS B.V. у співвідношенні 50:50.
"Передбачається, що створення REMEDIUM FOODS B.V. не чинитиме істотного впливу на прибуток і чисті активи компанії за фінансовий рік, що закінчується 31 грудня 2020 року", - зазначили в "Овостар".
Холдингова компанія групи - Ovostar Union N.V. - у середині червня 2011 роки провела IPO 25% акцій на WSE і залучила $ 33,2 млн. Мажоритарний пакет акцій компанії знаходиться у власності Prime One Capital Limited, контрольованої її гендиректором Борисом Бєліковим і головою ради директорів Віталієм Вересенком.
"Овостар" за підсумками 2019 року одержала $ 20 млн чистого збитку проти $ 17,5 млн чистого прибутку в 2018 році. Його виручка минулого року скоротилася на 16% - до $ 104,7 млн.
У січні-червні 2020 року "Овостар" отримав $ 2,44 млн чистого прибутку, що на 33,4% менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Дохід "Овостар" в першому півріччі 2020 року скоротився на 17,3% - до $ 44,63 млн.
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