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"Овостар" створила з нідерландською JMMMTJL спільне підприємство REMEDIUM FOODS

Реалізовуватимуть яєчні продукти
Агропромислова група компаній "Овостар Юніон", один із провідних виробників яєць і яєчних продуктів в Україні, повідомила про створення з JMMMTJL BV (Нідерланди) спільного підприємства.
"Овостар" створила з нідерландською JMMMTJL спільне підприємство REMEDIUM FOODS Фото: з вільних джерел

Згідно з повідомленням "Інтерфакс-Україна", компанію на Варшавській фондовій біржі в п'ятницю, для виробництва і подальшої реалізації яєчних продуктів 30 вересня 2020 року відповідно до законодавства Нідерландів було створено і зареєстровано спільне підприємство REMEDIUM FOODS B.V. у співвідношенні 50:50.

"Передбачається, що створення REMEDIUM FOODS B.V. не чинитиме істотного впливу на прибуток і чисті активи компанії за фінансовий рік, що закінчується 31 грудня 2020 року", - зазначили в "Овостар".

Холдингова компанія групи - Ovostar Union N.V. - у середині червня 2011 роки провела IPO 25% акцій на WSE і залучила $ 33,2 млн. Мажоритарний пакет акцій компанії знаходиться у власності Prime One Capital Limited, контрольованої її гендиректором Борисом Бєліковим і головою ради директорів Віталієм Вересенком.

"Овостар" за підсумками 2019 року одержала $ 20 млн чистого збитку проти $ 17,5 млн чистого прибутку в 2018 році. Його виручка минулого року скоротилася на 16% - до $ 104,7 млн.

У січні-червні 2020 року "Овостар" отримав $ 2,44 млн чистого прибутку, що на 33,4% менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Дохід "Овостар" в першому півріччі 2020 року скоротився на 17,3% - до $ 44,63 млн.

Нагадаємо, що раніше Австрія, Нідерланди, Данія та Швеція запропонували свій план відновлення економіки ЄС

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03 10 2020 13:16
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