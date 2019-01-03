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ОЗХЗ підтвердила застосування хлору у сирійському місті Дума

"За результатами аналізу здобутих даних було встановлено, що під час боїв 7 квітня 2018 року в якості зброї було використано хімічну речовину токсичної дії"
Організація із заборони хімічної зброї дійшла висновку, що під час хімічної атаки у анклаві сирійських повстанців Дума у квітні 2018 року використовувався хлор.
ОЗХЗ підтвердила застосування хлору у сирійському місті Дума Отруєння хлором

"За результатами аналізу здобутих даних було встановлено, що під час боїв 7 квітня 2018 року в якості зброї було використано хімічну речовину токсичної дії. Цим токсичним хімікатом був, ймовірно, молекулярний хлор", - повідомляє сайт організації.

У відповідь на наполегливі звинувачення у застосуванні хімічної зброї в Сирії у 2014 році була створена Місія з виявлення таких фактів ОЗХО (FFM), яка продовжує виконувати надані повноваження щодо “встановлення фактів навколо звинувачень у використанні токсичних хімічних речовин, зокрема, хлору, у Сирійській Арабській Республіці”.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, більш ніж у півтисячі мешканців після подій, щодо яких здійснювалося розслідування, були зафіксовані симптоми отруєння внаслідок хімічної атаки.

Нагадаємо, що у сирійському місті Ідліб, яке контролюють повстанці, унаслідок подвійного теракту загинули щонайменше 24 людини.

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01 03 2019 22:33
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