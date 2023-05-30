Ознак втоми від України на Заході немає – генсек НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Західні держави наразі не відчувають втоми через військову підтримку України проти російської агресії.

На думку генсека НАТО, підтримка України з боку Заходу лише посилюється.

Про це повідомляє CNN.

"Усі уважно стежать за ознаками втоми в наших демократіях, у країнах НАТО і партнерах щодо здатності надавати підтримку. Поки що ми цього не бачимо", – заявив Столтенберг.

Генсек Альянсу підкреслив, що серед союзників НАТО як у Європі, так і у США все ще існує сильна міжпартійна підтримка, і попри різні погляди на питання допомоги Україні, "політична воля підтримувати" Київ зберігається.

Нагадаємо, що Італія анонсує 7-ий пакет військової допомоги Україні.