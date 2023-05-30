Ознак втоми від України на Заході немає – генсек НАТО
На думку генсека НАТО, підтримка України з боку Заходу лише посилюється.
Про це повідомляє CNN.
"Усі уважно стежать за ознаками втоми в наших демократіях, у країнах НАТО і партнерах щодо здатності надавати підтримку. Поки що ми цього не бачимо", – заявив Столтенберг.
Генсек Альянсу підкреслив, що серед союзників НАТО як у Європі, так і у США все ще існує сильна міжпартійна підтримка, і попри різні погляди на питання допомоги Україні, "політична воля підтримувати" Київ зберігається.
Нагадаємо, що Італія анонсує 7-ий пакет військової допомоги Україні.