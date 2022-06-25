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Падіння Bitcoin просаджує акції майнінгових компаній

"Якщо вони будуть змушені ліквідувати значну частку цих активів, це може сприяти подальшому падінню ціни Bitcoin", - зазначив аналітик Arcane
Криптовалютний крах ставить майнерів біткойнів у скрутне становище, знижуючи акції їхніх компаній. Оскільки стурбовані падінням прибутку та високими фіксованими витратами інвестори продають їхні цінні папери.
Падіння Bitcoin просаджує акції майнінгових компаній Фото: з вільного доступу

Майнінгові компанії Riot Blockchain Inc та TeraWulf Inc у США втратили у вартості 78% та 89% відповідно. Канадська Hut 8 Mining Corp впала на 79%, а Bitfarms знизилася на 71%.

Після обвану біткойну до позначки 20 тис. дол. майнінг став менш прибутковим. Відповідно, кредитори відмовляються фінансувати галузь як раніше. Це змушує майнерів шукати нові шляхи заробітку на майнингу - продаж активів. 

За даними Arcane, майнери є одними з найбільших власників Bitcoin із загальним обсягом 800 000. У фірмі кажуть, що за перші чотири місяці 2022 року публічні майнінгові компанії продали 30% свого виробництва Bitcoin. У травні цей показник також зріс, що означає масове використання своїх резервів.

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25 06 2022 12:29
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