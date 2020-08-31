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Падіння на 12,8%: економіка Італії увійшла в рецесію

Зниження було навіть гірше, ніж прогнозувалося в липні, коли Istat оцінював падіння в другому кварталі на 12,4%
У другому кварталі витрати домашніх господарств впали на 11,3% в порівнянні з першим кварталом, а експорт впав на 26,4%.
Падіння на 12,8%: економіка Італії увійшла в рецесію Фото: guardian.co.uk

В Італії зафіксоване рекордне скорочення економіки після того, як під час ізоляції різко впали витрати і інвестиції домогосподарств, що призвело до глибокої рецесії в третій за величиною економіці єврозони, повідомляє "Економічна правда".

Валовий внутрішній продукт Італії впав у другому кварталі на 12,8% в порівнянні з попереднім кварталом і на 17,7% в порівнянні з тим же періодом минулого року.

"Повна оцінка квартальних економічних показників підтверджує винятковий ступінь падіння ВВП у другому кварталі через економічні наслідки надзвичайної ситуації в області охорони здоров'я і вжитих заходів стримування", - заявили в Istat.

Зниження було навіть гірше, ніж прогнозувалося в липні, коли Istat оцінював падіння в другому кварталі на 12,4%.

Рецесія зазвичай визначається як два послідовних періоди квартального падіння ВВП. У першому кварталі економіка Італії скоротилася на 5,4%.

У другому кварталі витрати домашніх господарств впали на 11,3% в порівнянні з першим кварталом, а експорт впав на 26,4%.

Нагадаємо, що німецька економіка демонструє найглибше з 1970 року падіння

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31 08 2020 16:01
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