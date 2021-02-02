Падіння продажів: які авто купували українці у січні 2021 року

У січні 2021 року в Україні зареєстрували 5,7 тисяч нових легкових авто - це на 19% менше, порівняно з 2020 роком.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром", передає "Економічна правда".

"Таке значне падіння реєстрацій нових автомобілів було очікуваним і пов’язано, насамперед, з посиленими карантинними обмеженнями у роботі автосалонів, що діяли з 8 по 25 січня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у січні найбільше зареєстрували нових авто марки Toyota (984 авто, -18% проти січня 2020 року).

На другому місці - Renault (730 авто, -31%), замикає топ-3 Skoda (486 авто, +4%).

Також у топ-5 KIA (329 нових авто, -24%) та Nissan (306 авто, -42%).

Бестселером місяця став автомобіль Toyota RAV4 (430 реєстрацій).

Читайте також: У США клієнти кур'єра, який понад 30 років доставляв їм піцу, подарували йому на чайові нову машину