Падіння продажів: які авто купували українці у січні 2021 року
Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром", передає "Економічна правда".
"Таке значне падіння реєстрацій нових автомобілів було очікуваним і пов’язано, насамперед, з посиленими карантинними обмеженнями у роботі автосалонів, що діяли з 8 по 25 січня", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у січні найбільше зареєстрували нових авто марки Toyota (984 авто, -18% проти січня 2020 року).
На другому місці - Renault (730 авто, -31%), замикає топ-3 Skoda (486 авто, +4%).
Також у топ-5 KIA (329 нових авто, -24%) та Nissan (306 авто, -42%).
Бестселером місяця став автомобіль Toyota RAV4 (430 реєстрацій).
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