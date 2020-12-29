Падіння ВВП у 2020 році не перевищить 4,8% - Петрашко

"Ми зберігаємо макропрогноз, який ми озвучили в квітні: падіння на 4,8%", - сказав Петрашко

За підсумками 2020 року падіння ВВП в Україні не перевищить 4,8%.

Як передає кореспондент "Укрінформу", про це під час пресконференції заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

"Ми зберігаємо макропрогноз, який ми озвучили в квітні: падіння на 4,8%", - сказав Петрашко.

ВВП України у першому кварталі 2020 року скоротився на 1,3% у річному вимірі; у другому падіння становило 11,4%; у третьому - 3,5%.

Основним чинником поглиблення спаду ВВП стало скорочення внутрішнього попиту, падіння інвестицій та погіршення показників експорту. Світовий банк прогнозує, що падіння валового внутрішнього продукту України за 2020 рік становитиме 5,5%; за прогнозами Міжнародного валютного фонду, ВВП України у цьому році скоротиться на 7,2%.

Нагадаємо, що економіка України у 2021 році зросте до 4-5% від ВВП і вийде приблизно на докризовий період.