Падіння ВВП України буде меншим, ніж у багатьох країн регіону - СБ

За оцінками СБ, відновлення економічного зростання буде помірним - 1,5% у 2021 та 3,1% у 2022 роках

Світовий банк прогнозує, що падіння економіки України на кінець року становитиме 5,5%, що менше, ніж у багатьох країнах регіону.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляється на сторінці Світового банку у Фейсбуці.

"Українська економіка увійшла в коронакризу більш сильною та підготовленою завдяки зваженій монетарній та фіскальній політикам впродовж попередніх років. Падіння ВВП цього року очікується на рівні 5,5%. Це менше, ніж у багатьох країн регіону", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за оцінками СБ, відновлення економічного зростання буде помірним - 1,5% у 2021 та 3,1% у 2022 роках на фоні уповільнення темпів впровадження структурних реформ.

"Критично важливим є якнайшвидше впровадження заходів державної політики, направлених на підвищення інвестицій та збереження макроекономічної стабільності", - зауважили у СБ.

Нагадаємо, що падіння ВВП України за підсумками 7 місяців сповільнилося до 6,2%