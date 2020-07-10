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Падіння ВВП України буде меншим, ніж у багатьох країн регіону - СБ

За оцінками СБ, відновлення економічного зростання буде помірним - 1,5% у 2021 та 3,1% у 2022 роках
Світовий банк прогнозує, що падіння економіки України на кінець року становитиме 5,5%, що менше, ніж у багатьох країнах регіону.
Падіння ВВП України буде меншим, ніж у багатьох країн регіону - СБ Фото: pro100news.info

Як передає "Укрінформ", про це повідомляється на сторінці Світового банку у Фейсбуці.

"Українська економіка увійшла в коронакризу більш сильною та підготовленою завдяки зваженій монетарній та фіскальній політикам впродовж попередніх років. Падіння ВВП цього року очікується на рівні 5,5%. Це менше, ніж у багатьох країн регіону", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за оцінками СБ, відновлення економічного зростання буде помірним - 1,5% у 2021 та 3,1% у 2022 роках на фоні уповільнення темпів впровадження структурних реформ.

"Критично важливим є якнайшвидше впровадження заходів державної політики, направлених на підвищення інвестицій та збереження макроекономічної стабільності", - зауважили у СБ.

Нагадаємо, що падіння ВВП України за підсумками 7 місяців сповільнилося до 6,2%

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07 10 2020 16:03
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