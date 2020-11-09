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Падіння ВВП України за підсумками 7 місяців сповільнилося до 6,2% - Мінекономіки

За даними НБУ, індекс очікувань ділової активності у липні 2020р. порівняно з червнем 2020р. виріс на 1,5 п. та становив 47 п.
За підсумками січня - липня 2020 року зменшення обсягів ВВП Мінекономіки оцінює на рівні 6,2% порівняно з 6,5% за підсумками першого півріччя цього року.
Падіння ВВП України за підсумками 7 місяців сповільнилося до 6,2% - Мінекономіки Фото: dt.ua

Про це йдеться в огляді економічної активності за 7 місяців 2020 року, повідомляє "Економічна правда".

"У липні 2020р. на тлі продовження адаптації до діяльності в умовах карантину майже всі види економічної діяльності продемонстрували уповільнення темпів падіння або, і зростання (зокрема, роздрібний сегмент ринку). Це свідчить про те, що процес поступового відновлення триває, і що більшість сфер економіки поступово оговтується після нокдауну (особливо у квітні)", - йдеться у звіті.

За даними НБУ, індекс очікувань ділової активності у липні 2020р. порівняно з червнем 2020р. виріс на 1,5 п. та становив 47 п.

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11 09 2020 12:39
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