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Мінфін: Виплати по ВВП-варантам можуть перевищити 22 мільярди доларів до 2040 року

За його словами, на 2021 році Кабмін прогнозує зростання ВВП на рівні 4,6%
При зростанні на 4,6%, в 2023 році Україна мала б виплатити 600 млн доларів за ВВП-варанти.
Мінфін: Виплати по ВВП-варантам можуть перевищити 22 мільярди доларів до 2040 року Фото: minfin.com.ua

У 2021 році Мінфін готується виплатити 40 млн доларів за ВВП-варантами, при помірному зростанні ВВП до 2040 року виплати можуть досягти 22 млрд доларів.

Про це під час засідання фінансового комітету ВР заявив міністр фінансів Сергій Марченко, зазначає "Економічна правда".

"Потенційні виплати за державними деривативами до 2040 року при помірному зростанні ВВП можуть скласти більше 22 млрд доларів. У зв'язку з цим було прийнято урядове рішення під грифом "секретно", яким були визначені умови здійснення угоди ", - сказав міністр.

За його словами, на 2021 році Кабмін прогнозує зростання ВВП на рівні 4,6%. При такому зростанні, в 2023 році Україна мала б виплатити 600 млн доларів за ВВП-варанти.

Нагадаємо, що за попередніми оцінками Міністерства фінансів, падіння економіки, що спостерігалося в Україні у квітні-травні, у червні зупинилося.

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10 09 2020 09:57
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