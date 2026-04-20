20 квітня 2026, 16:09
Естонія вже витрачає 5% ВВП на оборону
Фото: Scanpix / Postimees
Країна вже досягла рівня витрат, який НАТО планує на 2035 рік.

Естонія вже довела витрати на оборону до рівня, який НАТО планує досягти лише до 2035 року, через зростання загрози з боку росії.

Про це йдеться у звіті Міноборони країни.

За словами радниці з питань ЗМІ Департаменту стратегічних комунікацій Міноборони Естонії Лійзи Тагель, головним пріоритетом країни є створення такого рівня стримування, який унеможливить досягнення військових цілей рф.

"Саме тому в Естонії існує широкий політичний консенсус щодо витрат на оборону на рівні 5% ВВП", – зазначила вона.

На останньому саміті НАТО союзники домовилися підвищити оборонні витрати до щонайменше 5% ВВП до 2035 року. Естонія вже фактично досягла цього рівня.

У Міноборони країни наголошують, що ключовий акцент робиться на посиленні колективної оборони та відпрацюванні спільних планів із союзниками.

Також раніше Естонія заявила про рекордну кількість затриманих агентів російських спецслужб.

 

Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
