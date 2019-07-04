Пакистан стверджує, що Індія готує провокацію
"Міністр закордонних справ Пакистану Шах Махмуд Куреші в неділю заявив, що його країна має достовірні підтвердження про планування Індією наступної акції проти Пакистану протягом цього місяця", - повідомляє "Укрінформ".
"Ми маємо надійні розвідувальні дані, що Індія планує інший подібний напад в окупованому Кашмірі, імовірно, між 16 та 20 квітня щоб прокласти шлях для посилення дипломатичного тиску на Пакистан та виправдати військові дії проти Пакистану", - сказав урядовець.
За словами міністра, Пакистан поділився інформацією з міжнародною спільнотою, включаючи п'ять постійних членів Ради Безпеки ООН, та закликав їх зіграти свою роль для забезпечення миру. 14 лютого цього року смертник підірвав індійський конвой, який проходив через округ Пулвама на заході індійського Кашміру. Загинули більш як 40 поліцейських. У відповідь ВПС Індії атакували табір бойовиків на пакистанській території, а Пакистан пізніше збив два індійських літаки.
Нагадаємо, що Індія будує в спірному штаті Джамму і Кашмір на кордоні з Пакистаном більше 14 тисяч бункерів для розміщення родин, які мешкають у цьому регіоні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Вибори-2019: Як голосували кандидати, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Bloomberg зняв ролик про Україну перед виборами
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Маятник Фуко для України
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію