Пакистан стверджує, що Індія готує провокацію

"Ми маємо надійні розвідувальні дані, що Індія планує інший подібний напад в окупованому Кашмірі, імовірно, між 16 та 20 квітня щоб прокласти шлях для посилення дипломатичного тиску на Пакистан та виправдати військові дії проти Пакистану"

У МЗС Пакистану вважають, що Індія готує ще одну акцію, з наміром виправдати військові дії проти Пакистану у період з 16 по 20 квітня.

"Міністр закордонних справ Пакистану Шах Махмуд Куреші в неділю заявив, що його країна має достовірні підтвердження про планування Індією наступної акції проти Пакистану протягом цього місяця", - повідомляє "Укрінформ".

"Ми маємо надійні розвідувальні дані, що Індія планує інший подібний напад в окупованому Кашмірі, імовірно, між 16 та 20 квітня щоб прокласти шлях для посилення дипломатичного тиску на Пакистан та виправдати військові дії проти Пакистану", - сказав урядовець.

За словами міністра, Пакистан поділився інформацією з міжнародною спільнотою, включаючи п'ять постійних членів Ради Безпеки ООН, та закликав їх зіграти свою роль для забезпечення миру. 14 лютого цього року смертник підірвав індійський конвой, який проходив через округ Пулвама на заході індійського Кашміру. Загинули більш як 40 поліцейських. У відповідь ВПС Індії атакували табір бойовиків на пакистанській території, а Пакистан пізніше збив два індійських літаки.

Нагадаємо, що Індія будує в спірному штаті Джамму і Кашмір на кордоні з Пакистаном більше 14 тисяч бункерів для розміщення родин, які мешкають у цьому регіоні.