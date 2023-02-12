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ПОЛІТИКА

Пакистан тепер постачатиме зброю в Україну через німецький порт — ЗМІ

12 лютого 2023, 18:26
Пакистан тепер постачатиме зброю в Україну через німецький порт — ЗМІ
Джерело: zbruc.eu
Не дивлячись, що Пакистан благав росію про знижку на нафту в умовах економічної кризи, Ісламабад регулярно постачав зброю в Україну.

Пакистан поставить Україні товари військового призначення через німецький порт. Одночасно працюватиме також польський маршрут, яким будуть передаватися ракети для РСЗВ.

Про це повідомляє видання Economic Times у своєму звіті.

Раніше цього місяця офіційні особи Пакистану погодили поставки ракет з порту Карачі, які дістануться до України через німецький порт Емден, заявили джерела видання. Відомо, що серед номенклатури озброєнь є понад 10 тисяч реактивних снарядів, які використовуються в багатоствольних реактивних системах залпового вогню "Град".

Неназваний чиновник заявив, що хоча Пакистан закуповує нафту за зниженими цінами з росії на тлі поглиблення економічної кризи, країна регулярно постачає зброю Україні. Таким чином, минулого місяця 46 контейнерів з неназваним обладнанням було доставлено до Європи.

Окрім того, минулого місяця компанія Pakistan Ordnance Factories надіслала через Карачі ще одну партію з 50 000 одиниць "оборонних споряджень". Вважається, що вантажі з Пакистану переправляються в Україну через порт Гданськ у Польщі.

Як раніше писав iPress, Великобританія має намір зайнятися виготовленням зброї та військових транспортних засобів в Україні. Наразі ведуться переговори між Лондоном та Києвом щодо цього питання.

війнаПакистанзброядопомога

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