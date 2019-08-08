Пакистан заборонив індійські фільми і залізничне сполучення з Індією

"Жодне індійське кіно не буде показано в жодному пакистанському кінотеатрі. Вистави, фільми і інший індійський контент будуть повністю заборонені в Пакистані"

Пакистан призупинив залізничне сполучення з Індією і заборонив прокат індійських фільмів у кінотеатрах на тлі зростання напруженості у відносинах між двома країнами через спірний регіон Кашмір.

"Жодне індійське кіно не буде показано в жодному пакистанському кінотеатрі. Вистави, фільми і інший індійський контент будуть повністю заборонені в Пакистані", - повідомив у своєму Twitter радник прем'єр-міністра Пакистану.

Пакистан також призупинив рух поїзда Samjhota Express, єдиного що зв’язує Індію і Пакистан.

"Доти, поки я міністр залізниці, поїзд Samjhota Express не працюватиме", - заявив міністр залізниці Пакистану в Twitter.

Нагадаємо, на початку серпня 2019 року Індія скасувала особливий конституційний статуспідконтрольної частини Кашміру, а також направила туди тисячі військових.

Суперечки за Кашмір між Індією та Пакистаном тривають вже понад півстоліття. У 1947 році у результаті розпаду колоніальної Британської імперії утворилися дві незалежні держави — індуїстська Індія та мусульманський Пакистан. Регіон Джамму і Кашмір, площа якого трохи менша за площу Великої Британії, на той час управлявся місцевим принцом — махараджею Харі Сінгхом. Той сповідував індуїзм та вирішив приєднати здебільшого мусульманський регіон до Індії.

Пакистан спробував зайняти територію, Індія на це відповіла силою. З того часу між двома країнами не спадає напруга. З 1989 року в Кашмірі триває повстанська боротьба проти правління Індії, жертвами якої стали щонайменше 40 тисяч людей.

Нагадаємо, що в березні Індія та Пакистан повідомили про відновлення обстрілів з боку одне одного у спірній провінції Кашмір, внаслідок чого загинули щонайменше четверо цивільних мешканців.