Україна може отримати від Пакистану 44 танки Т-80УД в обмін на фінансову підтримку країн Заходу.

В умовах економічної кризи, що наростає, Пакистан погодився продати зброю та боєприпаси Україні, яка воює проти російських окупантів.

Про це повідомляє Firstpost.

"Пакистан також запропонував передати Україні 44 танки Т-80УД в обмін на фінансову підтримку країн Заходу", - йдеться у матеріалі.

Firstpost стверджує, що від липня минулого року Пакистан постачає Україні боєприпаси для артилерії та танків через Британію. Пакистан також використовує для цього порти у Польщі та Німеччині.

Однак Пакистан заперечує постачання боєприпасів до України та стверджує, що дотримується політики "невтручання" в зовнішні конфлікти.

Своєю чергою, росія незадоволена допомогою Пакистану Україні. Згідно з повідомленнями, путін звернувся до Китаю з проханням переконати Пакистан не приєднатися до Заходу в підтримці України. Як "приманку" росія використовує зерно, що може допомогти мільйонам пакистанців, які борються з гострою нестачею продовольства.