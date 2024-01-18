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Пакистан завдав авіаударів по території Ірану: є жертви

18 січня 2024, 09:58
Пакистан завдав авіаударів по території Ірану: є жертви
Пакистан, Лахор, 6 серпня 2014 року. Робітники прикріплюють гірлянди до величезного прапору Пакистану, готуючись до святкування дня незалежності. Фото: АFР
Уряд Пакистану завдав авіаударів у відповідь по Ірану, загинули щонайменше сім осіб.

Про це пише ізраїльська газета The Times of Israel.

"Військово-повітряні сили Пакистану завдали авіаударів у відповідь по Ірану вранці у четвер. Ця атака призвела до загибелі щонайменше семи людей та ще більше посилила напруженість між сусідніми країнами", - пише видання.

Удари відбулися у провінціях Сістан і Белуджистан після атаки Ірану у вівторок на пакистанську територію, внаслідок якої загинули двоє дітей у південно-західній провінції Белуджистан.

Авіаудари ставлять під загрозу дипломатичні відносини між двома країнами, адже Іран і Пакистан давно ставляться один до одного з підозрою.

Міністерство закордонних справ Пакистану описало ці удари як "серію високо скоординованих та спеціально націлених точних військових ударів".

"Сьогодні вранці заходи були вжиті на тлі достовірних розвідувальних даних про майбутню широкомасштабну терористичну діяльність", - заявили в заяві МЗС Пакистану.

"Ці дії є проявом непохитної рішучості Пакистану захищати свою національну безпеку від усіх загроз", - додали в МЗС.

Вчора стало відомо, що Іран завдав ударів по "базах бойовиків" у Пакистані.

 

ІранПакистанавіаудар

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