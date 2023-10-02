Пакистанська приватна компанія купила сиру нафту з росії

Приватна нафтопереробна компанія з Пакистану Cnergyico вперше імпортувала 100 тисяч тонн російської сирої нафти марки Urals для переробки на своєму заводі в південно-західному місті Хаб.

Про це повідомляє Reuters.

Пакистан почав купувати сиру російську нафту через низьку ціну на неї і значні додаткові знижки, які російські виробники пропонують після заборони її експорту на європейські ринки через вторгнення росії в Україну.

Імпорт нафти з рф пакистанськими приватними підприємствами вважається комерційно не життєздатним через ускладнену логістику, зокрема, дефіцит портових можливостей.

Компанія Cnergyico управляє найбільшим нафтопереробним заводом у Пакистані, також має власний причал, який може приймати танкери та уникати логістичних труднощів.

Cnergyico планує продавати всередині країни бензин і дизельне паливо, вироблене з нафти Urals, а також експортувати мазут, на який є великий попит на світовому ринку.

В компанії запевнили, що провели належну перевірку та консультації із зовнішніми радниками з питань санкцій, аби переконатися, що імпорт російської нафти не порушує антиросійських санкцій.

"Цього року Пакистан планує імпортувати з Росії по 100 тис. б/д, що становитиме основну частину його загального імпорту й допоможе подолати валютну кризу та стримати рекордну інфляцію. Минулого року загальний імпорт нафти в Пакистан склав 154 тис. б/д", - пише видання.

Компанія не прокоментувала якою валютою буде розраховувалися з російськими постачальниками.

Раніше Пакистанський уряд заплатив китайськими юанями за свій імпорт російської нафти.

Ми писали в червні, що Пакистан отримав перший вантаж російської нафти.