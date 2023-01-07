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Палата представників Конгресу США з 15-ї спроби обрала спікера

07 січня 2023, 11:11
Палата представників Конгресу США з 15-ї спроби обрала спікера
джерело inosmi
Палата представників США із п’ятнадцятої спроби обрала лідера Республіканської партії США Кевіна МакКарті 55-м спікером Конгресу.

Про це повідомляє CNN.

Після тривалих дискусій політику нарешті вдалося отримати необхідні голоси власних колег по партії, які раніше відмовлялися голосувати за нього.

Голосування відбулось після опівночі у суботу, 7 січня, за місцевим часом. У підсумку за Маккарті проголосували 216 з 428 членів Палати представників Конгресу. Зокрема його кандидатуру підтримали майже усі представники республіканців, окрім шести. За лідера Палати представників Демократичної партії Хакіма Джеффріса проголосували 212 конгресментів.

Це був 15-й тур голосування з початку процесу обрання спікера Палати представників у вівторок, 3 січня. Маккарті став першим спікером за століття, який зайняв свою посаду після більш ніж одного голосування для обрання. Республіканська партія має лише незначну  більшість у палаті – 222 республіканці порівняно з 212 демократами.

Однією з ключових поступок Маккарті під час тривалих дебатів було схвалення правила, яке дозволило б будь-якому окремому члену Конгресу викликати вотум недовіри йому чи будь-якому майбутньому спікеру.

57-річний Маккарті, вперше обраний до Палати представників у 2006 році, змінить на посту спікера демократа Ненсі Пелосі.  Маккарті представляє Каліфорнію і раніше був лідером меншості в Палаті представників. Він уже пообіцяв почати численні розслідування щодо президента Джо Байдена та його адміністрації.

Нагадаємо, Сполучені Штати дають найбільший пакет військової допомоги Україні на 3 млрд доларів.

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