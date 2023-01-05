Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Палата представників США після шести провалів голосування перенесла вибори спікера

05 січня 2023, 08:49
Палата представників США після шести провалів голосування перенесла вибори спікера
Фото: twitter.com/APUkraine
У середу лідеру Республіканської партії Кевіну Маккарті знову не вдалося заручитися достатньою підтримкою, щоб отримати посаду спікера. Голосування перенесли на 12:00 четверга (19:00 за Києвом).
Про це пише CNN.
 
Маккарті вшосте за два дні не набрав достатньої кількості голосів, щоб стати наступним спікером.
 
Підрахунок голосів у цьому раунді не змінився порівняно з попередніми двома: Маккарті набрав 201 голос, представник Демократичної партії Хакім Джефріс – 212 голосів, а Байрон Дональдс, котрого протрампівське крило партії висунуло проти Маккарті, набрав 20 голосів.
 
Палата представників вирішила оголосити перерву до 20:00 за місцевим часом.
 
вибориКонгрес США

Останні матеріали

У Румунії американські війська тренуються недалеко від російської війни. Це – сигнал для москви – New York Times
Політика
У Румунії американські війська тренуються недалеко від російської війни. Це – сигнал для москви – New York Times
Переклад iPress – 05 січня 2023, 14:31
Думки наперед. Як Україна може виграти війну в 2023 році – Філліпс О’Брайен
Політика
Думки наперед. Як Україна може виграти війну в 2023 році – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 05 січня 2023, 11:44
Аграрний шантаж путіна. Як війна росії проти України провокує голодомор у світі – New York Times
Cуспільство
Аграрний шантаж путіна. Як війна росії проти України провокує голодомор у світі – New York Times
Переклад iPress – 05 січня 2023, 09:12
Україна продовжує збивати російські безпілотники високою ціною. Але ці витрати виправдані – New York Times
Політика
Україна продовжує збивати російські безпілотники високою ціною. Але ці витрати виправдані – New York Times
Переклад iPress – 04 січня 2023, 13:48
Україна оцифрувала свої збройні сили. Американські солдати думають над тим, як
Технології
Україна оцифрувала свої збройні сили. Американські солдати думають над тим, як "бути українцем" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 січня 2023, 10:55
путінська шобла в Німеччині. Спецрепортаж про промоутерів руського міра – Reuters
Cуспільство
путінська шобла в Німеччині. Спецрепортаж про промоутерів руського міра – Reuters
Переклад iPress – 04 січня 2023, 07:14
Українське століття. У кожній сучасній війні Україна була головним призом – Хел Брендс
Політика
Українське століття. У кожній сучасній війні Україна була головним призом – Хел Брендс
Переклад iPress – 03 січня 2023, 17:15
Війна 2022 року в ретроспективі. Як Україна змогла перевершити результат – Філіппс О’Брайен
Політика
Війна 2022 року в ретроспективі. Як Україна змогла перевершити результат – Філіппс О’Брайен
Переклад iPress – 03 січня 2023, 14:01
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється