Палата представників США після шести провалів голосування перенесла вибори спікера
05 січня 2023, 08:49
Фото: twitter.com/APUkraine
У середу лідеру Республіканської партії Кевіну Маккарті знову не вдалося заручитися достатньою підтримкою, щоб отримати посаду спікера. Голосування перенесли на 12:00 четверга (19:00 за Києвом).
Про це пише CNN.
Маккарті вшосте за два дні не набрав достатньої кількості голосів, щоб стати наступним спікером.
Підрахунок голосів у цьому раунді не змінився порівняно з попередніми двома: Маккарті набрав 201 голос, представник Демократичної партії Хакім Джефріс – 212 голосів, а Байрон Дональдс, котрого протрампівське крило партії висунуло проти Маккарті, набрав 20 голосів.
Палата представників вирішила оголосити перерву до 20:00 за місцевим часом.
Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп закликав республіканців Палати представників США підтримати Маккарті на посаді спікера.