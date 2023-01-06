Палата представників США провалила 11 тур голосування за спікера

Український президент Петро Порошенко на засіданні Конгресу США 18 вересня 2014 в Капітолії США у Вашингтоні, округ Колумбія. Фото: АFР

Конгресмени США зробили 11-ту провальну спробу обрати спікера, побивши рекорд, який тримався з 1923 року. Тоді народним обранцям знадобилося дев'ять спроб.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що Кевіна Маккарті знову не було обрано через те, що деякі республіканці виступили проти його кандидатури.

Конгресмени голосують уже третій день поспіль і мають намір продовжувати висунення кандидатур до визначення переможця. Фаворитом на посаду спікера є конгресмен від республіканців Кевін МакКарті.

У четвер увечері конгресмени оголосили перерву до п'ятниці. Очікується, що до цього часу республіканці спробують знайти компромісне рішення всередині партії, щоб нарешті обрати спікера і розблокувати роботу Палати представників США.

1923 року республіканська більшість також не змогла обрати спікера Палати представників з першого разу. Тоді знадобилося дев'ять раундів, щоб конгресмена Фредеріка Жіллета було обрано. А в 1859 році політики зробили 44 спроби, перш ніж член палати представників Вільям Пеннінгтон, республіканець із Нью-Джерсі, виграв цю посаду.

Нагадаємо, США нададуть Україні новий пакет допомоги, який включатиме 50 БМП Bradley.