Палата представників США прийняла низку законопроектів проти Росії і Путіна

Також Палата представників ухвалила резолюцію, яка засуджує Путіна за приховування подробиць вбивства Бориса Нємцова

Нижня палата Конгресу США схвалила 4 законопроекти, спрямовані проти уряду Росії та особисто президента Володимира Путіна.

Зазначається, що один із схвалених документів вимагає від директора Нацрозвідки США за півроку підготувати для конгресменів звіт про активи Путіна, ще один - забороняє уряду США юридично або факчно визнавати Крим російською територією, повідомляє прес-служба Палати представників США.

Крім цього, Палата представників ухвалила резолюцію, яка засуджує Путіна за приховування подробиць вбивства Бориса Нємцова та закликає РФ провести міжнародне розслідування злочину, а Білий дім - ввести санкції проти його ймовірних організаторів і виконавців.

Останній прийнятий документ зобов'язує директора Національної розвідки США протягом 90 днів надати звіт щодо можливих військових дій РФ проти країн НАТО і спроби Росії "використовувати слабкість і розбіжності між її західними противниками".

Нагадаєио, що у Конгресі США заявляють про підтримку приєднання України до НАТО.