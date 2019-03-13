Палата представників США прийняла низку законопроектів проти Росії і Путіна
Зазначається, що один із схвалених документів вимагає від директора Нацрозвідки США за півроку підготувати для конгресменів звіт про активи Путіна, ще один - забороняє уряду США юридично або факчно визнавати Крим російською територією, повідомляє прес-служба Палати представників США.
Крім цього, Палата представників ухвалила резолюцію, яка засуджує Путіна за приховування подробиць вбивства Бориса Нємцова та закликає РФ провести міжнародне розслідування злочину, а Білий дім - ввести санкції проти його ймовірних організаторів і виконавців.
Останній прийнятий документ зобов'язує директора Національної розвідки США протягом 90 днів надати звіт щодо можливих військових дій РФ проти країн НАТО і спроби Росії "використовувати слабкість і розбіжності між її західними противниками".
Нагадаєио, що у Конгресі США заявляють про підтримку приєднання України до НАТО.
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