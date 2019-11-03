У Конгресі США заявляють про підтримку приєднання України до НАТО

"Конгресмен наголосив, що вважає необхідним досягнення цієї мети, а документ (проект закону щодо Криму) є чітким сигналом підтримки партнерам США – Україні та сусіднім з нашою державою країнам"

Голова Комітету в закордонних справах Палати представників американського Конгресу Еліот Енгель виступив за тверду підтримку приєднання України до Північноатлантичного альянсу.

Голова Комітету в закордонних справах Палати представників американського Конгресу Еліот Енгель виступив за тверду підтримку приєднання України до Північноатлантичного альянсу, повідомляє "Укрінформ".

Про це впливовий конгресмен заявив під час обговорення політики США щодо невизнання протиправної спроби анексії Росією Криму, повідомило Посольство України в Вашингтоні.

"Конгресмен наголосив, що вважає необхідним досягнення цієї мети, а документ (проект закону щодо Криму) є чітким сигналом підтримки партнерам США – Україні та сусіднім з нашою державою країнам", - зауважили в українському дипломатичному представництві.

7 березня Комітет у закордонних справах Палати представників США затвердив проект закону H.R. 596 “Про невизнання анексії Криму”.

Документ пропонує заборонити американським федеральним департаментам і агентствам вживати будь-яких дій або надавати будь-яку допомогу, що передбачає визнання претензій Росії на суверенітет Криму, його повітряний простір або його територіальні води. Водночас, законопроект визначає право президента США зробити виняток, якщо він вважатиме, що це є необхідним для інтересів національної безпеки Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що Верховна Рада внесла зміни до Конституції України, які закріплюють курс країни на набуття повноправного членства в Європейському Союзі і НАТО, а також виключили з неї норму про можливість оренди іноземною державою військових баз в Україні.