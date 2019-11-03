Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Конгресі США заявляють про підтримку приєднання України до НАТО

"Конгресмен наголосив, що вважає необхідним досягнення цієї мети, а документ (проект закону щодо Криму) є чітким сигналом підтримки партнерам США – Україні та сусіднім з нашою державою країнам"
Голова Комітету в закордонних справах Палати представників американського Конгресу Еліот Енгель виступив за тверду підтримку приєднання України до Північноатлантичного альянсу.
У Конгресі США заявляють про підтримку приєднання України до НАТО Фото: gettyimages.com

Голова Комітету в закордонних справах Палати представників американського Конгресу Еліот Енгель виступив за тверду підтримку приєднання України до Північноатлантичного альянсу, повідомляє "Укрінформ".

Про це впливовий конгресмен заявив під час обговорення політики США щодо невизнання протиправної спроби анексії Росією Криму, повідомило Посольство України в Вашингтоні.

"Конгресмен наголосив, що вважає необхідним досягнення цієї мети, а документ (проект закону щодо Криму) є чітким сигналом підтримки партнерам США – Україні та сусіднім з нашою державою країнам", - зауважили в українському дипломатичному представництві.

7 березня Комітет у закордонних справах Палати представників США затвердив проект закону H.R. 596 “Про невизнання анексії Криму”.

Документ пропонує заборонити американським федеральним департаментам і агентствам вживати будь-яких дій або надавати будь-яку допомогу, що передбачає визнання претензій Росії на суверенітет Криму, його повітряний простір або його територіальні води. Водночас, законопроект визначає право президента США зробити виняток, якщо він вважатиме, що це є необхідним для інтересів національної безпеки Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що Верховна Рада внесла зміни до Конституції України, які закріплюють курс країни на набуття повноправного членства в Європейському Союзі і НАТО, а також виключили з неї норму про можливість оренди іноземною державою військових баз в Україні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 03 2019 22:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.