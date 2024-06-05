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ПОЛІТИКА

Палата представників США прийняла законопроєкт про санкції проти Міжнародного кримінального суду

05 червня 2024, 09:55
Палата представників США прийняла законопроєкт про санкції проти Міжнародного кримінального суду
Фото: з вільного доступу
Міжнародний кримінальний суд звинувачує ізраїльських високопосадовців у воєнних злочинах.

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт від республіканців, який передбачає санкції проти Міжнародного кримінального суду у зв'язку з рішенням його прокурора про видачу ордерів на арешт ізраїльських посадовців через війну в Секторі Гази.

Про це пише Reuters.

Рішення підтримали 247 голосами "за", а 155 конгресменів проголосували «проти», причому 42 демократи приєдналися до республіканців, щоб підтримати цей документ. Також не було жодного республіканця, який би проголосував "проти".

Очікується, що законопроєкт не винесуть на розгляд у Сенаті, де більшість складають демократи, але у ньому відображена постійну підтримку Ізраїлю в Конгресі від Палати представників на тлі міжнародної критики ізраїльської військової кампанії у Секторі Гази.

Законопроєкт передбачає накладання санкції на людей, причетних до переслідування американців або громадян союзників США, які не є членами МКС, зокрема Ізраїлю.

Якщо документ приймуть, це заблокує в'їзд посадовців МКС у Сполучені Штати, анулює їм будь-які американські візи та обмежить їх у проведенні операцій із американською нерухомістю.

Минулого місяця Білий дім розкритикував рішення МКС про видачу ордерів на арешт ізраїльських чиновників.

Прокурор МКС Карім Хан заявив, що у нього є достатні підстави вважати, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, начальник штабу оборони і три лідери бойовиків Хамас "несуть кримінальну відповідальність" за військові злочини і злочини проти людяності.

СШАХАМАСІзраїльМКС

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