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Палата представників США схвалила підвищення боргової стелі

Джо Байден може підписати законопроєкт на цьому тижні
У США Палата представників схвалила законопроєкт про підвищення ліміту боргу США.
Палата представників США схвалила підвищення боргової стелі Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на  CNBC, AP

Як повідомляється,  це остання законодавча перешкода на шляху запобігання першого в історії національного дефолту.

Президент Джо Байден може підписати законопроєкт на цьому тижні.

Законопроєкт збільшує стелю боргу США на 480 млрд доларів. Як зазначається, це дозволить Міністерству фінансів оплачувати рахунки країни до початку грудня.

8 жовтня у Сенаті США підтримали тимчасове підвищення боргової стелі до грудня, аби уникнути неможливості виплат за боргами. Дві попередні спроби зняти боргову стелю, аби країна могла залучити необхідні кошти, зупинялися Республіканцями. Вони таким чином "протестували" проти ухвалення Демократами інфраструктурного плану у 3,5 трлн доларів самостійно.

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13 10 2021 12:37
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