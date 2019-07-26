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Палестина заявила про припинення дії мирних угод з Ізраїлем

"Ми оголошуємо рішення керівництва автономії припинити виконання угод, підписаних з ізраїльською стороною"
Голова Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас оголосив про припинення виконання всіх чинних угод з Ізраїлем.
Палестина заявила про припинення дії мирних угод з Ізраїлем Фото: Reuters

"Ми оголошуємо рішення керівництва автономії припинити виконання угод, підписаних з ізраїльською стороною", - йдеться у повідомленні AFP.

Зазначається, що таке рішення прийнято у відповідь на знесення палестинських будинків у Східному Єрусалимі. Влада Ізраїлю стверджує, що їх було побудовано з порушеннями.

Ізраїльтяни демонтували 12 палестинських будинків у районі Сур-Бахер. Спільну заяву із засудженням цих дій виголосили Німеччина, Франція, Іспанія та Велика Британія. Проти також виступили ЄС та Канада, нагадавши, що більшість знесених будинків розміщувалися в секторах А та В Західного берега, в яких, за домовленістю в Осло від 1993 року всі питання цивільного характеру має вирішувати влада Палестини.

Нагадаємо, що палестинці атакували ізраїльських військових, двох нападників застрелили.

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