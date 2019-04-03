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Палестинці атакували ізраїльських військових, двох нападників застрелили

Інцидент стався за 10 км на північний захід від палестинського міста Рамалла
Неподалік від палестинського міста Рамалла на групу ізраїльських солдатів наїхали на автомобілі палестинці, військові відповіли вогнем, застреливши двох і поранивши одного нападника.
Палестинці атакували ізраїльських військових, двох нападників застрелили Фото: globalaffairspress.com

"У понеділок палестинці протаранили машиною декількох ізраїльських солдатів на окупованому Західному березі (річки Йордан - ред.), троє нападників були застрелені солдатами", - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Reuters.

Інцидент стався за 10 км на північний захід від палестинського міста Рамалла.

Згідно із заявою ізраїльських військових, двоє з нападників були "знешкоджені", а третій отримав легкі поранення. Про стан солдатів, збитих транспортним засобом, на даний момент нічого не повідомляється.

Нагадаємо, що Ізраїль розпочав будівництво нового паркану на кордоні з Сектором Гази. Огорожа зі сталі заввишки шість метрів та довжиною 65 кілометрів має захистити Ізраїль від проникнення терористів, заявив прем'єр країни Біньямін Нетаньяху.

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04 03 2019 10:33
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