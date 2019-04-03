Палестинці атакували ізраїльських військових, двох нападників застрелили
"У понеділок палестинці протаранили машиною декількох ізраїльських солдатів на окупованому Західному березі (річки Йордан - ред.), троє нападників були застрелені солдатами", - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Reuters.
Інцидент стався за 10 км на північний захід від палестинського міста Рамалла.
Згідно із заявою ізраїльських військових, двоє з нападників були "знешкоджені", а третій отримав легкі поранення. Про стан солдатів, збитих транспортним засобом, на даний момент нічого не повідомляється.
Нагадаємо, що Ізраїль розпочав будівництво нового паркану на кордоні з Сектором Гази. Огорожа зі сталі заввишки шість метрів та довжиною 65 кілометрів має захистити Ізраїль від проникнення терористів, заявив прем'єр країни Біньямін Нетаньяху.
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