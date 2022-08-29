Паливна криза закінчилась, пальне дорожчати не буде - міністр інфраструктури

Олександр Кубраков додав, що по всій території країни на АЗС пальне є в наявності, а також майже ніде немає обмежень на продаж пального на одну автівку

Повернення акцизів на пальне не вплине на ціни на дизельне паливо для споживачів.

Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков в інтервʼю ЕП.

За його словами, це пояснюється тим, як зараз падають ціни на нафту та нафтопродукти на світових ринках.

Кубраков додав, що акциз, який пропонується повернути, все одно залишається значно меншим, ніж був до війни та значно меншим, ніж в Євросоюзі.

"За такої кон’юнктури ринку, і розміру акцизу, наприклад, ціна на дизельне пальне взагалі не повинна змінитися", - впевнений міністр.

Кубраков додав, що вже можна сказати, що завершилась паливна криза. По всій території країни на АЗС пальне є в наявності, а також майже ніде немає обмежень на продаж пального на одну автівку.

"На цьому етапі вона завершилася, але все одно ринок дуже змінився, він працює без запасів", – додав він.