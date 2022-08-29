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Паливна криза закінчилась, пальне дорожчати не буде - міністр інфраструктури

Олександр Кубраков додав, що по всій території країни на АЗС пальне є в наявності, а також майже ніде немає обмежень на продаж пального на одну автівку
Паливна криза закінчилась, пальне дорожчати не буде - міністр інфраструктури Фото: EPA/UPG

Повернення акцизів на пальне не вплине на ціни на дизельне паливо для споживачів.

Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков в інтервʼю ЕП.

За його словами, це пояснюється тим, як зараз падають ціни на нафту та нафтопродукти на світових ринках.

Кубраков додав, що акциз, який пропонується повернути, все одно залишається значно меншим, ніж був до війни та значно меншим, ніж в Євросоюзі.

"За такої кон’юнктури ринку, і розміру акцизу, наприклад, ціна на дизельне пальне взагалі не повинна змінитися", - впевнений міністр.

Кубраков додав, що вже можна сказати, що завершилась паливна криза. По всій території країни на АЗС пальне є в наявності, а також майже ніде немає обмежень на продаж пального на одну автівку.

"На цьому етапі вона завершилася, але все одно ринок дуже змінився, він працює без запасів", – додав він.

Як раніше повідомляв iPress, Уряд пропонує частково повернути акциз на пальне на рівні 100 євро/1000 літрів. До повномасштабного вторгнення ставки акцизу на бензин та дизель становили 213,5 та 139,5 євро відповідно.
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29 08 2022 16:21
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