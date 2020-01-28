Пам'ятник космонавту Каденюку виготовлять державним коштом - Зеленський

Каденюк - перший і на сьогодні єдиний космонавт України, котрий здійснив політ у космос, льотчик-випробувач, генерал-майор ВПС України, Герой України

"На прощанні з ним у 2018 році були політики найвищого рівня, та за весь цей час держава не спромоглася вирішити питання належного вшанування пам’яті великого українця. Нам має бути за це соромно", - написав на своїй сторінці у Facebook президент України Володимир Зеленський.

Зведення меморіалу першого астронавта незалежної України Леоніда Каденюка буде оплачено з коштів державного бюджету, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"На прощанні з ним у 2018 році були політики найвищого рівня, та за весь цей час держава не спромоглася вирішити питання належного вшанування пам’яті великого українця. Нам має бути за це соромно", - написав на своїй сторінці у Facebook президент України Володимир Зеленський.

"Як мені відомо, проект меморіалу існує. Фінансування держава бере на себе, про що ми домовилися з урядом", - заявив він.

Каденюк - перший і на сьогодні єдиний космонавт України, котрий здійснив політ у космос, льотчик-випробувач, генерал-майор ВПС України, Герой України.

Він здійснив політ у космос у рамках спільної українсько-американської наукової космічної місії STS-87 Space Shuttle Columbia, який тривав з 19 листопада по 5 грудня 1997 року. Загалом він провів у космосі 15 діб, 16 годин і 34 хвилини.

Каденюк помер 31 січня 2018 року від серцевого нападу під час ранкової пробіжки, у віці 67 років.

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